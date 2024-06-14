الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء ذلك، حسب ذات المصدر، على هامش مشاركة الرئيس تبون، في قمة السبعة للمصنعين الكبار في العالم، بباري الإيطالية.

كما جرت المحادثات بين الطرفين، بحضور وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

هذا و يشارك الرئيس عبد المجيد تبون، في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم، بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

و تنعقد قمة المجموعة السبع في باري الإيطالية، من 13 إلى 15 جوان الجاري.

شرف الدين عبد النور