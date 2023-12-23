الرئيس تبون يدعو الحكومة بِمضاعفة الجهود لتعزيزِ مكانة المجتمع المدني

23 ديسمبر، 2023

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، فعليات المجتمع المدني إِلى المزيد من الانخراطِ في المساعِي. الراميةِ إلى جعلِ المجتمَعِ المدني قوةَ اقتراحٍ فِعْلِيَةٍ وفَاعِلَة.

مع التمسكِ بالخِيَار التشارُكِي، والالتزامِ بالعَملِ جنْبًا إلى جَنْبٍ مع السُّلطَات العمومية وفقًا لمُقتضَيَات الدستور، يضيف الرئيس تبون.

وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة المُسَاهَمَة بفعاليةٍ في أنشطةِ هذه الهيئات وإيصالِ مقتَرَحَاتِ وانشِغَالَات مختلف الشَرَائِح التي يمَثِلُونَها. من أجل إثراءِ النِقاشِ العام والحوار وإِنضاجِ السياسات العمومية، ودعم جهودِ تنفيذِها، وتعزيزِ قُدرَةِ السلطات العمومية على تقْيِّيمِها وتَقوِيمِهَا متى لَزِمَ الأمر.

كما طالب الرئيس تبون، الحكومة بِمضاعفةِ الجهود لتعزيزِ مكانةِ وإسهامِ المجتمع المدني. سواءً على المستوى المحلي أو الوطني، في إطار المرافقةِ الدائمة له والتجاوبِ معه.

رمزي أحمد توميات

23 ديسمبر، 2023

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