الرئيس تبون يتلقّى تهاني الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال من ملوك ورؤساء وقادة عدة دول

تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال، رسائل تهان من ملوك ورؤساء وقادة عدة دول، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

و تلقى الرئيس تبون رسائل التهاني من قبل كل من، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، ملك إسبانيا فيليب السادس، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سهلورق زودي، رئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيغا، ونائبة رئيس جمهورية نيكاراغوا روزاريو موريلو.

شرف الدين عبد النور