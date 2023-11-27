الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء جُدُد مقيمين

27 نوفمبر، 2023

تسلّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، أوراق اعتماد أربعة سفراء جُدُد مقيمين، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية

و تعلق الأمر بكل من، بيكا هيفونان، سفير جمهورية فنلندا، و إلياس نغاكالا، سفير جمهورية الكونغو، سيدي محمد محمد عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و كذا إيمان سالوم نجاليكاي،  سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، حسب ذات المصدر.

كما حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، و أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

27 نوفمبر، 2023

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