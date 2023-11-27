الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء جُدُد مقيمين

تسلّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، أوراق اعتماد أربعة سفراء جُدُد مقيمين، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية

و تعلق الأمر بكل من، بيكا هيفونان، سفير جمهورية فنلندا، و إلياس نغاكالا، سفير جمهورية الكونغو، سيدي محمد محمد عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، و كذا إيمان سالوم نجاليكاي، سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، حسب ذات المصدر.

كما حضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة، و أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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