الرئيس تبون يبعث رسالة إلى راوول كاسترو

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة إلى الشعب الكوبي وراوول كاسترو، قال فيها: “رسالة أمان وأخوة وصداقة إلى الشعب الكوبي، تحية خالصة شعبا وحكومة إلى راوول كاسترو”.

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر تجمعها علاقات تاريخية مع كوبا، والتي تغذّت بقيم الحرية والسلم والعدالة التي نتقاسمها مع كوبا. مجددا تضامن الجزائر الدائم، مع الشعب الكوبي.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، اليوم الخميس، محادثات موسعة شملت العديد من مسؤولي القطاعات من كلا البلدين.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون، أجرى محادثات مع رئيس جمهورية كوبا، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

ليديا كبيش

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