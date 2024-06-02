الرئيس تبون يأمر بوضع برنامج استعجالي واستثنائي لحلّ مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال إجتماع مجلس الوزراء، وزيرَيْ الداخلية والرّي، بوضع برنامج استعجالي واستثنائي، فور انتهاء مجلس الوزراء، وخلال 48 ساعة، على أقصى تقدير، لحل مشكلة تذبذب تزويد الساكنة بتيارت بالماء الشروب، مع إشراك المجتمع المدني ومنتخبي الولاية في وضع هذا البرنامج الاستعجالي.

و أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بإنجاز مشروع لتحويل المياه، إنطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كلم، حيث الأشغال جارية، مسديا تعليمات من أجل تدعيم الورشات والانتهاء من المشروع في أجل أقصاه 20 يوما.

كما أعطى الرئيس تبون، أوامر لإنجاز مشروع تحويل مياه جوفية بمنطقة أجَرْماية، من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب للجهة الشرقية لولاية تيارت،. بالإضافة إلى إنجاز 8500 متر طولي من الآبار، بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء على مستوى الولاية، و كذا إنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشّايقة، الرّحوية، وسيدي بختي، وامْشَرّع الصْفا، من أجل تدعيم المياه الصالحة للشرب، على مستوى البلديات التي تسجّل عجزا في التموين.

شرف الدين عبد النور