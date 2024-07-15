الرئيس تبون يأمر باستحداث مؤسسة كُبرى لتسيير محطات تحلية مياه البحر المُنجزة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث مؤسسة كُبرى تتولى الإشراف وتسيير كل محطات تحلية مياه البحر المنجزة على طول السواحل الوطنية.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال الإجتماع على ضرورة مضاعفة الوتيرة، لإنهاء إنجاز محطات التحلية، وأمر بضرورة استغلال هذه المشاريع الكبرى قيد الإنجاز لدمج الكفاءات الجزائرية، خاصة الشبانية منها.

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى تشجيع المصنّعين المحليين للتجهيزات والعتاد والأجزاء الميكانيكية وقطع الغيار المُكوّنة لمحطات تحلية مياه البحر، والتقدم أكثر في هذا التخصص، تحقيقا للتحكم الواسع في تقنياته وتجهيزاته.

شرف الدين عبد النور