الرئيس تبون وأمير قطر يضعان حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني

2 نوفمبر، 2022

قام أمس الثلاثاء كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر,  بوضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني.

وتم إطلاق مشروع المستشفى على هامش مشاركة أمير قطر في القمة العربية في دورتها الـ 31 بالجزائر كما اشرف قائدا البلدين على تدشين مركب الحديد والصلب ببلارة في جيجل.

وتم تصميم المستشفى الجزائري القطري الألماني وفق معايير دولية في الهندسة الإستشفائية والتسيير العصري. بالإضافة إلى خدمات صحية خاصة وطابع معماري مميز, و هو يتوفر على 400 سرير

و خصص المستشفى للتكفل بالحالات المرضية والعمليات الجراحية وكذا العمليات المستعصية التي كانت تتطلب النقل للخارج.

و قال وزير الصحة عبد الحق سايحي بالمناسبة إن المستشفى الجزائري القطري الألماني تجسيد لرغبة الرئيس عبد المجيد تبون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

ش.ن

 

2 نوفمبر، 2022

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