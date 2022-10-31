الرئيس تبون: قمة الجزائر ستمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك

أجرى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، حوارا مع وكالة الأنباء القطرية، اكد من خلاله، أن قمة الجزائر ستمثل انطلاقة جديدة لتفعيل وتدعيم العمل العربي المشترك

وأكد الرئيس تبون، على أن اختيار الجزائر أول نوفمبر تاريخا لانعقاد قمة الجامعة العربية لم يكن محض صدفة، بل قائم على قدسية وعظمة هذا اليوم باعتباره ذكرى الثورة التحريرية

وشدد القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الجزائر تعتبر القضية الفلســـ.ـطينية أم القضايا عبر كل الأزمنة ونأمل أن تساهم قمة الجزائر في إعادة القضية الفلســـ.ـطينية إلى محور الاهتمام العربي والدولي

ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية، أن حضور أمير قطر للقمة العربية بالجزائر يزيد من التلاحم ومحفز شديد للم الشمل العربي.

كما أكد الرئيس تبون، على أن بطولة كأس العالم في قطر ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم لأن قطر ستفاجئ العالم بمستوى التنظيم المحكم.

رمزي أحمد توميات

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