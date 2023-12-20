الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023

تواجد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا لهذا العام الذي أطلقه موقع روسيا اليوم بالعربية.

وحسب الاستطلاع يتواجد ضمن القائمة الموسعة لزعماء وقادة عرب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جانب الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستنتهي عملية التصويت عند الساعة 00:00 من يوم 7 جانفي 2024، ليتم الإعلان عن النتيجة على الساعة 12:00 من اليوم الموالي.

رمزي أحمد توميات

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