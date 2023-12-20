الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا لعام 2023

20 ديسمبر، 2023

تواجد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا لهذا العام الذي أطلقه موقع روسيا اليوم بالعربية.

وحسب الاستطلاع يتواجد ضمن القائمة الموسعة لزعماء وقادة عرب، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جانب الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستنتهي عملية التصويت عند الساعة 00:00 من يوم 7 جانفي 2024، ليتم الإعلان عن النتيجة على الساعة 12:00 من اليوم الموالي.

رمزي أحمد توميات

20 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تركز هجماتها على قواعد جنود الاحتلال بمناطق أكرارة الفرسيك، سبخة تنوشاد، أكرارة لحديد وروس بن أعميرة

31 يوليو، 2021

هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن الصحراء الغربية ومالي وليبيا أمام رؤساء دول الإتحاد الإفريقي

19 فبراير، 2023

خبير دستوري: ورقة المهاجرين استخدمت قبل حرب الصحراء الثانية وهي جزء من استراتيجية تعتمد ايضا المخدرات والارهاب

27 مايو، 2021

وزير المالية: القضاء على أسواق العملة الصعبة الموازية أصبح ضرورة حتمية

11 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: