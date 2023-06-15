الرئيس الروسي: روسيا تدعم تطوير الإقتصاد الجزائري لسنوات

أكد اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أن تاريخ العلاقات الروسية الجزائرية يعود إلى الخمسينات من القرن الماضي. وكانت هذه العلاقات إستراتيجية منذ البداية.

وجاء ذلك خلال محادثات أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقاعة غيورغي بالعاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى روسا.

وأكد الرئيس بوتين أن الإتحاد السوفياتي سابقا دعم روسيا. وروسيا تدعم تطوير الإقتصاد الجزائري لسنوات. مشيرا إلى أن التنسيق بين الجزائر وروسيا يبقى على مستوى عال في منصات دولية عديدة من بينها الأمم المتحدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن هناك تفاعل ناجح بيننا وبين الجزائر في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.مضيفا أن افتتاح حديقة باسم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر في موسكو دلالة على العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما اشار نفس المسؤول، الى أنه بفضل المساعدات الروسية حصلت الجزائر على مقعد غير دائم في الأمم المتحدة. مضيفا أنه وبعد المحادثات سوف يتم التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.

ليديا كبيش

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