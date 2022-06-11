عقد اليوم السبت، محافظ الألعاب المتوسطية بوهران، عزيز درواز، ندوة صحفية أكد من خلالها على أن النقاط الأساسية الهامة لنجاح الألعاب المتوسطية هي موجودة الآن.

وقال درواز، أن:” الدورة 19 للألعاب المتوسطية بوهران ستكون ناجحة وستبقى في التاريخ” مبرزا أن حفل الافتتاح سيكون في مستوى تطلعات رئيس الجمهورية والشعب الجزائري

واعتبر ذات المتحدث، أن نجاح الألعاب المتوسطية مرتبط بالاستقبال الجيد للمشاركين، لافتا الى أن بطاقة الاعتماد للمشاركين ستكون بمثابة تأشيرة الدخول للجزائر.

كما أكد محافظ الألعاب المتوسطية، على أن القرية المتوسطية في وهران جاهزة لاحتضان المنافسات، كما ستكون هناك قرية إضافية في مركب الأندلسيات

وفي نفس السياق، قال درواز ان :”حجز الفنادق يعتبر حل من الحلول لتخفيف الضغط عن القرية المتوسطية، و كل التجهيزات الضرورية لم نتحصل عليها إلا بتدخل رئيس الجمهورية، وحتى وزارة الدفاع وفرت لنا طائرات الشحن”

وأضاف ذات المتحدث قائلا:” كل اللجان الأولمبية مشاركة ولا أظن أن تكون هناك مقاطعة من طرف بعض الاتحادات”، مبرزا مشاركة 26 لجنة أولمبية بالإضافة إلى موناكو، أندورا وسان مارينو.

رمزي أحمد توميات

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