الدرك الوطني يُفكّك شبكة إجرامية مختصّة في السرقة و السطو على المنازل بجيجل

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بالعوانة، بولاية جيجل، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السرقة والسطو على المنازل وترويع السكان.

و أسفر الإستغلال الجيد للمعلومات والإستعانة بأفراد فصيلة الشرطة التقنية، وكذا الثنائي السينوتقني بمقر المجموعة، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، عن توقيف المشتبه فيهم، المتمثلين في 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين (20 إلى 45 سنة)، من بينهم شخصين في حالة فرار.

كما تم حجز مركبة مستعملة في التنقل ونقل المسروقات، حيث تم إسترجاع عدد معتبر من المسروقات المتمثلة في أجهزة كهرومنزلية من مختلف الأنواع، وبعض الأثاث والأغراض التي تم سرقتها في عدة قضايا بإقليم ولاية جيجل.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، وهذا بعد إستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور