الدرك الوطني يضع حدّا لنشاط عصابة إجرامية تحترف سرقة الشاحنات والمركبات بالعاصمة

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية (الجزائر العاصمة)، من وضع حدّ لنشاط عصابة إجرامية، تحترف سرقة الشاحنات والمركبات وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و جاءت العملية حسب ذات المصدر، على إثر معلومات مفادها وجود عصابة قامت بسرقة وتفكيك السيارات والشاحنات، و بالإستغلال الجيد للمعلومة، قام محققو الفرقة بدراسة وتحليل نشاط الشبكة، ليتم الوصول إلى ورشة لبيع قطع الغيار الجديد المحاذية لورشة أخرى سرية لبيع قطع الغيار المسروقة، أين تم وضع خطة أمنية محكمة لمداهمة الورشة السرية.

كما مكنّت العملية من تفكيك الشبكة وتوقيف أفرادها، والمتكونة من 4 أشخاص، من بينهم شخص كان محل أمر بالقبض من أجل السرقة، مع اكتشاف ورشة سرية بها 06 محركات، 2 أبواب سيارة، لوحة قيادة، 13 ذاكرة، 18 قطعة غيار ميكانيكية مختلفة، ومئات قطع الغيار الكهربائية، مع حجز لوحات ترقيم إستعملت للتمويه.

و مكّن التحقيق المعمق في القضية، من حلّ خمسة قضايا عالقة خاصة بسرقة الشاحنات والمركبات بإقليم ولاية الجزائر عبر عدة بلديات مجاورة.

و بعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد جناية، السرقة مع توفر ظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة، جنحة أخفاء اشياء مسروقة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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