الدرك الوطني يضع حدّا لعصابة أحياء تزرع الرعب وسط السكان بالعاصمة

15 يناير، 2024

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزعاترية، بالعاصمة، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة قامت بزرع الرعب والتهديد بالإعتداء على سكان الحي بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وباستعمال الكلاب الشرسة والشماريخ، و كذا ترويج الأقراص المهلوسة للشباب خاصة منهم القصر.

و تم توقيف أفراد العصابة وعددهم 6 أشخاص مسبوقين قضائيا، مع حجز أسلحة بيضاء، كلب شرس إستعمل في الأعتداء، إضافة إلى حجز هواتف نقالة، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

كما سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة وحمل أسلحة بيضاء بدون رخصة، الإنخراط والمشاركة في عصابات الأحياء بهدف خلق جو اللاأمن، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

15 يناير، 2024

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