الدرك الوطني يضع حدا لجماعة إجرامية تروّج المخدرات ببومرداس

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالناصرية، بولاية بومرداس، من الإطاحة بجماعة إجرامية قامت بترويج المخدرات، حسب ما أفاد به بيان قيادة الدرك الوطني.

و عادت وقائع القضية إلى معلومات تحصّل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود شبكة إجرامية قامت بترويج المخدرات ببلدية الناصرية، أين تم مباشرة تنشيط عنصر الإستعلام لتحديد هوية ومكان المتورطين، ليتم بعدها توقيفهم.

كما أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص، وحجز 124 ألف دينار جزائري،497 غرام من مادة الكيف المعالج، و 7 هواتف نقالة، أسلحة بيضاء.

هذا و تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

شرف الدين عبد النور

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