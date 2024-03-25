الدرك الوطني يحبط محاولة تهريب بضاعة أجنبية من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني بالوادي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أميه ونسه، بولاية الوادي، من توقيف شخص، في قضية تهريب بضاعة أجنبية من شأنها المساس بالإقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان قيادة الدرك الوطني.

و جاء ذلك حسب ذات المصدر، بناءً على معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميه ونسه، مفادها وجود ثلاث مركبات محملة بهواتف نقالة أجنبية الصنع بصدد تهريبها بأحد الكثبان الرملية، حيث و بعد تحديد مكان تواجدها، تم تشكيل دورية و وضع خطة محكمة، و بعد تفتيشهم تم العثور على كمية معتبرة من الهواتف النقالة أجنبية الصنع و المقدر عددها بـ1658 و 84 علبة كرتونية بها أدوية فلاحية،

كما تم على إثر ذلك، تحويل المركبات والبضاعة السالفة الذكر إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

و مواصلة للتحقيق، و بعد تنشيط عنصر الاستعلام والاستغلال الفوري للمعلومات المتحصل عليها، تم تحديد هوية و مكان تواجد المشتبه فيه ليتم توقيفه و إقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق معه.

كما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في القضية، و سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الإنتهاء من التحقيق، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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