الدرك الوطني لوهران: توقيف 72 شخصا من بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية ينشطون في تدبير رحلات الإبحار السري

الدرك الوطني لوهران: توقيف 72 شخصا من بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية ينشطون في تدبير رحلات الإبحار السري

قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران بوضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العمليات جاءت بفضل تكثيف التحريات والإستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد عناصر هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها.

وكشف ذات البيان أنّ العمليات أسفرت عن توقيف 72 شخصا، من بينهم 13 من جنسية مغربية و13 من جنسية سورية، حجز 03 قوارب نزهة مزود بمحركات مختلفة القوة ودراجة مائية، مركبة نفعية، سيارة سياحية ودراجة نارية، مبلغ مالي قده 83000 دج، 6050 أورو و768 دولار، 23 صفيحة بنزين سعة 30 لتر، بوصلة، جوازات سفر وهواتف نقالة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن