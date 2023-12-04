الدرك الوطني بوهران يُفكّك شبكة إجرامية دولية تقوم بترويج الأقراص المهلوسة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بعين الكرمة، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة كانت بصدد تمرير شحنة من المخدرات باتجاه ولاية وهران.

هاته العملية النوعية جاءت بفضل الإستغلال الأمثل للمعلومة والتنسيق المحكم بين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، فضلا عن وضع خطة ممنهجة ومدروسة للإيقاع بالمتورطين، أفضت إلى توقيف شخصين ضُبطا بأحد شواطئ دائرة عين الترك، كانا بصدد إستلام شحنة من المؤثرات العقلية القادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وبتكثيف التحريات والتعمق في التحقيق، تم توقيف شخص آخر ينشط ضمن عناصر هاته الشبكة الإجرامية.

و أسفرت العملية، عن توقيف 03 أشخاص في الثلاثينيات من العمر، وحجز 14487 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، وكذا 206 غرام من مسحوق هاته المادة.

و تم تقديم الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك حول جناية التهريب على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني والصحة العمومية، والقيام بطريقة غير مشروعة باستيراد المؤثرات العقلية من طرف جماعة إجرامية دولية منظمة.

شرف الدين عبد النور

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