الدرك الوطني بعين الدفلى يحجز 91600 كيس من الشّمة المقلّدة وأكثر من 5 ملايير سنتيم

تمكّنت مصالح المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى، من كشف مستودع غير قانوني يستخدم لتخزين مادة التبغ (الشمة المقلدة)، وحجز 458علبة كرتونية بمجموع91600كيس من مادة التبغ (الشمة المقلدة)، وكذا مبلغ مالي من عائدات النشاط غير الشرعي يقدر بـ.5.382000 سنتيم.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه ومواصلة للمجهودات المبذولة من طرف مصالح الدرك الوطني، من أجل بسط الأمن و السكينة العموميين و استغلالا لمعلومات مؤكدة مفادها وجود مستودع بالإقليم التابع للفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببوراشد التابعة للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى، يحتوي على كمية هامة من مادة التبغ (الشمة المقلدة).

وأضاف البيان أ،ّه بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى قامت مصالحنا باستيفاء إجراءات التفتيش أين تبين أن الأمر يتعلق بوجود مستودع غير قانوني يستخدم لتخزين مادة التبغ (الشمة المقلدة)، كلّلت هذه العملية بحجز 458علبة كرتونية بمجموع91600كيس من مادة التبغ (الشمة المقلدة) تقدّر قيمتها القيمة المالية بحوالي 6412000دج، كما تم حجز مبلغ مالي من عائدات النشاط غير الشرعي يقدر ب.5.382000 سنتيم

وأعدّت مصالح الدرك الوطني ملفا قضائيا في حقّ المشتبه فيه في القضية بتهم جنحة تبييض الأموال، جنحة مخالفة حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، جنحة ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، جنحة تقليد علامة تجارية، جنحة إنعدام الفوترة، حيث سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية فور استفاء الاجراءات اللازمة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني .

ش.ن

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