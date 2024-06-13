الدرك الوطني بسكيكدة يحبط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 06 أشخاص

تمكّنت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة من الإطاحة بجماعة إجرامية منظّمة مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري عبر البحر.

وأفاد بيا نلقيادة الدرك الوطني أنّه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها ، وعلى اثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى مفادها وجود مجموعة من الشباب بشاطئ الرميلة رقم 03 بلدية المرسى، بصدد التحضير لرحلة سرية عبر البحر باتجاه الضفة الأخرى، على الفور تم توجيه أفراد الدورية إلى عين المكان وعند وصولهم تم ضبط 05 أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم بين 26 سنة إلى 31 سنة ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة، كانوا على متن قارب بلاستيكي الصنع مزود بمحرك نوع ياماها بقوة 85 حصان.

وأضاف البيان أنّه تمّ العثور أيضا بالمكان على دلو بلاستيكي سعة 20 لتر مملوء بالبنزين مع بعض الأغراض المخصصة للمبيت (أفرشة ، أغطية وعدة حقائب ظهربها ملابس )مما أكد فرضية مغادرتهم التراب الوطني عبر منافذ بحرية بطريقة غير شرعية،بعد تكثيف التحريات تبين أن المعنيين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه أوروبا مقابل مبلغ مالي عن كل شخص.

كما تمّ تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تنظم رحلات الإبحار السري عبر البحر وتفتيش منزله، مواصلة للتحقيق والإجراءات القانونية، أين تم العثور على مبلغ مالي مقدر بحوالي 97 مليون سنتيم من عائدات العمل الإجرامي، كما أسفرت العملية عن حجز القارب السالف الذكر مع محركه، يضيف البيان.

تم إعداد ملف قضائي في حق المشبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق بتهمة، جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

كوثر غريبي