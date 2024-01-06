الدرك الوطني ببومرداس يحجز أكثر من 505 طن من الأرز موجّه للمضاربة

تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز موجهة للمضاربة.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ وقائع القضية التي تدخل في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة و احتكار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك عبر إقليم إختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تعود إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات ببودواو بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية (أرز) وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري أوفاتورة،

وأضاف البيان أنّه بعد إستيفاء الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى المحل التجاري و الشركة القائمة على توزيع مادة الأرز حيث تم معاينة مخالفات متمثلة في قيام صاحب الشركة ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توظيبها.

أسفرت العملية عن حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و 944 مليون سنتيم.

وختم بيان قيادة الدرك الوطني أنّه تمّ تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.

ش.ن

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