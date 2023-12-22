الدرك الوطني ببني تامو يطيح بشبكة إجرامية قامت بالسرقة والإعتداء على العمال

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني تامو، من الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بسرقة مستودع شركة تخزين و نقل المنتجات المبردة، و الاعتداء على العمال.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ حيثيات القضية تعود إلى تلقي بلاغ عبر الرقم الأخضر 1055 مفاده تعرض مستودع الشركة للسرقة من طرف أشخاص ملثمين باستعمال أسلحة بيضاء، ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان.

استغلالا لتسجيلات كمرات الفيديو المثبتة على مستوى المستودع و بعد تكثيف التحريات و جمع المعلومات، تمّ وضع خطة أمنية محكمة ليتم توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم في القضية، يضيف البيان.

استكمالا للتحقيق و بعد تمديد الاختصاص لولاية مجاورة، تمّ توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية.

وأضاف بيان قيادة الدرك الوطني أنّ العملية، التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكاها، أسفرت عن توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين (23-38)سنة بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل إعداد جناية السرقة بالتعدد ظرف الليل، التسلق، الكسر، العنف و استحضار مركبة.

وخلص البيان أنّه تمّ حجز (03) سيارات سياحية، (01) دراجة نارية،(05) هواتف نقالة، أسلحة بيضاء و معدات حديدية استعملت في السرقة. كما سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...