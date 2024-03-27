الدرك الوطني ببجاية يوقف 5 أشخاص تعدّوا على الملكية العقارية للدولة

27 مارس، 2024

قام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بحجز شاحنة وخلاط إسمنتي إستعملت في التعدي على الملكية العقارية، مع توقيف 05 أشخاص ببلدية توجة، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و تعود وقائع القضية، إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك بتوجة، مفادها قيام أشخاص بأشغال بناء على مستوى قرية تيغرمت، ببلدية توجة، حيث تم على إثر ذلك، تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

و بعد الإستفسار مع صاحب أشغال البناء حول الرخصة التي تسمح له بممارسة هاته الأشغال وكذا أي وثيقة تثبت ملكيته لهذه القطعة، صرح المعني بأنه لا يحوز على أي وثيقة، ليتم على إثرها توقيفه رفقة بقية العمال وإقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

و أسفرت العملية، عن توقيف 5 أشخاص بالإضافة إلى شاحنة وخلاط إسمنتي، وكذا كمية معتبرة من مواد البناء.

كما تم إنجاز ملف قضائي في القضية مع تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور، أين صدرت في حقهم أحكام تتراوح مابين سنتين 5 سنوات حبسا نافذا.

شرف الدين عبد النور

27 مارس، 2024

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