الدرك الوطني بالوادي يوقف 03 أشخاص ويحجز 16500 وحدة سجائر أجنبية الصنع

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني قشة (الوادي)، من حجز كمية معتبرة من سجائر أجنبية الصنع على متن مركبة رباعية الدفع، قادمة من إحدى ولايات الجنوب نحو ولاية مجاورة.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد استغلال معلومة حول مرور مركبة محملة بمواد مهربة، أين تم وضع تشكيل أمني محكم بالتنسيق مع عنصري الرصد والإستعلام.

و كشف ذات البيان، أنه و فور رصد مركبة المشتبه فيها، قام سائقها بتغيير المسار محاولا الإفلات، غير أن سرعة تدخل أفراد الدرك الوطني بوضع المسلفة في اتجاه سير المركبة، الأمر الذي مكن توقيفها بعد انفزار العجلتين الأماميتين لها، ليقوم بعدها سائقها ومرافقه بالفرار على متن سيارة سياحية كانت ترافقهما، أين تم تم على الفور وبالتنسيق مع أفراد السد الثابت للدرك الوطني بالدويلات، توقيف المركبـــــــة، و على متنها ثلاثة أشخاص.

و مكنت العملية، من حجز 16500 وحدة سجائر أجنبية الصنع، و مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، مع حجز مركبتين، وتوقيف ثلاث أشخاص سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور

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