الدرك الوطني بالوادي يوقف 03 أشخاص ويحجز 16500 وحدة سجائر أجنبية الصنع

9 مارس، 2024

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني قشة (الوادي)، من حجز كمية معتبرة من سجائر أجنبية الصنع على متن مركبة رباعية الدفع، قادمة من إحدى ولايات الجنوب نحو ولاية مجاورة.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد استغلال معلومة حول مرور مركبة محملة بمواد مهربة، أين تم وضع تشكيل أمني محكم بالتنسيق مع عنصري الرصد والإستعلام.

و كشف ذات البيان، أنه و فور رصد مركبة المشتبه فيها، قام سائقها بتغيير المسار محاولا الإفلات، غير أن سرعة تدخل أفراد الدرك الوطني بوضع المسلفة في اتجاه سير المركبة، الأمر الذي مكن توقيفها بعد انفزار العجلتين الأماميتين لها، ليقوم بعدها سائقها ومرافقه بالفرار على متن سيارة سياحية كانت ترافقهما، أين تم تم على الفور وبالتنسيق مع أفراد السد الثابت للدرك الوطني بالدويلات، توقيف المركبـــــــة، و على متنها ثلاثة أشخاص.

و مكنت العملية، من حجز 16500 وحدة سجائر أجنبية الصنع، و مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، مع حجز مركبتين، وتوقيف ثلاث أشخاص سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور

9 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

وزير التربية: سيكون هناك عمل بخصوص المرور من المتوسط إلى الثانوي

بلعابد: إشعار الأولياء بغياب أبناءهم رقميا قبل نهاية الشهر الجاري

4 أكتوبر، 2023
طقس: أمطار رعدية وارتفاع في درجات الحرارة و رياح قوية بهذه الولايات

طقس: أمطار رعدية و حرارة بهذه الولايات

15 يونيو، 2023

رئيس الجمهورية يمنح وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عهيد للمجاهدين عبد الله دباغ وعثمان دمارجي

14 مارس، 2023

صنهاجي: الوضعية التي تعيشها البلاد أجبرت الحكومة على اقتناء أكثر من لقاح

18 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى