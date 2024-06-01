الدرك الوطني بالعاصمة يوقف سبعة أشخاص بـما فيهم امرأة وصيدليين يقومون بترويج الأقراص المهلوسة

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجسر قسنطينة كتيبة بئر مراد رايس من الإطاحة بشكة إجرامية تـمتهن ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

وأفاد بيان لمصلحة الإعلام والاتصـــال لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وكذا المحافظة على النظام والأمن العموميين، جاءت إثر معاينة أفراد الفرقة لحادث مادي للمرور لمركبتين، ليقوم سائق السيارة المتسبب في الحادث بالفرار، التحري حول حيثيات الحادث واستغلال فيديوهات المراقبة المرورية مكن من الوصول إلى السيارة الـمتسببة في الحادث في إحدى الإقامات والتي كانت تقودها امرأة، عند توقيفها وتفتيش السيارة تم العثور على كمية من الأقراص الـمهلوسة مخبأة بإحكام.

وأضاف البيان أنّ التحقيق في القضية والتعمق في التحريات مع استعمال الوسائل التقنية والقانونية وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكّن من توقيف سبعة أشخاص بـما فيهم امرأة وصيدليين وحجز 5337 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، سبعة 7 قارورات من المحاليل المخدرة، 14 غ مخدرات صلبة كوكايين، 3 غ مخدرات كيف معالج ومبلغ مالي قدره ثمانون ألف 80000 دج بما فيها ورقة نقدية فئة ألف دينار مزورة.

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية من أجل جنحة الحيازة قصد العرض و البيع أقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية، يختم بيان الدرك الوطني.

عمر.ج