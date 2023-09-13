الدخول المدرسي… أزيد من 11 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة

13 سبتمبر، 2023
تعليمات بتسهيل عمليات تحويل وتسجيل التلاميذ الذين استفاد أولياؤهم من سكنات جديدة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن المدرسة تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة.

وأفاد بلعابد أن أزيد من 11 مليون تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة في هذا الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه إلا بضعة أيام، مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من إدارات ومجالس منتخبة في سبيل تحسين ظروف التمدرس، و بالسهر على توفير النقل والإطعام وصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية.

هذا وقد أشرف وزير التربية الوطنية، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد. ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، توفيق حكّار، على مراسم استلام هبة من شركة سوناطراك تتمثل في 60 حافلة موجّهة للنقل المدرسي وتوزيعها على بلديات بـ41 ولاية، مساهمة منها في تحضير الدخول المدرسي 2023-2024.

في حين، ثمّن الوزير هذه المبادرة التي تضاف إلى عديد المبادرات التي قامت وتقوم بها وزارة الطاقة والمناجم. وكذلك شركة “سوناطراك” لمرافقة المدرسة الجزائرية. تدعيما لمسعى الدولة في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

كما ذكر يلعابد بتكفّل ذات الشركة بتجهيز مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام بالألواح الإلكترونية في الدخول المدرسي الماضي.

رمزي أحمد توميات

13 سبتمبر، 2023

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