الخطوط الجوية الجزائرية تستأجر 3 طائرات ذات حمولة كبيرة

استأجرت شركة الخطوط الجوية الجزئرية ثلاث طائرات ذات حمولة كبيرة, و ذلك لتلبية متطلبات برنامج رحلاتها المسطر لاسيما في موسم الصيف والحج,هذا حسب ما افاده المدير العام للشركة .

و صرح ذات المسؤول للصحافة على هامش جلسة بمجلس الأمة, أن تنفيذ هذا البرنامج متواصل حيث سيتم استئجار طائرات أخرى.

كما قال ذات المتحدث أن الشروع في استلام الطائرات الـ15 التي تقرر اقتناؤها سيتم في 2025 على أن تستمر العملية إلى غاية 2027, و ذلك لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية.

سهام قريمش

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