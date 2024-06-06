الخضر يسقطون أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2026

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، على أرضهم، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، أمام نظيره، منتخب غينيا، بهدفين لهدف، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

و كان منتخب غينيا، هو السباق للتهديف، في الشوط الثاني، بعدما انتهى النصف الأول من المباراة، بالتعادل السلبي، عن طريق اللاعب إسياغا سيلا، في الدقيقة 50، ليعود الخضر لتعديل النتيجة، عبر اللاعب أليخاندرو بالدي، الذي سجل ضد مرماه، في الدقيقة 52، ليبصم بعدها، اللاعب كامارا، على ثاني أهداف غينيا، في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة على وقع هذه النتيجة، و فوز منتخب غينيا.

و يتقاسم المنتخب الغيني، بعد هذا الفوز، صدارة المجموعة السابعة، مناصفة مع المنتخب الوطني، بـ 6 نقاط، متبوعين بكل من منتخبات بوتسوانا، أوغندا، و الموزمبيق بثلاث نقاط.

شرف الدين عبد النور