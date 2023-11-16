“الخضر” يستهلون مشوار تصفيات مونديال 2026 بمواجهة منتخب الصومال

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، على الساعة 17:00، نظيره منتخب الصومال، بملعب “نيلسون مانديلا”، ببراقي بالعاصمة، في المباراة الافتتاحية للمجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026، و التي ستقام لأول مرة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

و يسعى الخضر لتدشين مشوار التصفيات بفوز يمنح الثقة قبل السفر إلى مابوتو، لمواجهة منتخب موزمبيق في ثاني جولات تصفيات مونديال 2026، بعد 3 أيام من الأن، حيث قال الناخب الوطني جمال بلماضي بهذا الخصوص، “سيكون تسيير المباراة الأولى أمام الصومال هاما جدا, من أجل خوض المباراة الثانية في أحسن الظروف. ستكون هناك تغييرات في التشكيلتين بسبب ضيق الوقت و التنقل“.

و تضم مجموعة المنتخب الوطني كلا من منتخبات، غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا، الصومال، وسيتأهل إلي نهائيات كأس العالم 2026، الأول عن كل مجموعة من المجموعات التسع.

كما تلعب أحسن المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الثاني دورة فاصلة للكاف، و يشارك الفائز بهذه الدورة الفاصلة، في دورة فاصلة ثانية تابعة للفيفا.

شرف الدين عبد النور

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