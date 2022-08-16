الحماية المدنية: هذه الحالة العامة للحرائق ببعض ولايات الوطن

الحماية المدنية: هذه الحالة العامة للحرائق ببعض ولايات الوطن

أصدرت صبيحة اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، بيانا بخصوص الحالة العامة للحرائق المندلعة ببعض ولايات الوطن.

وكشفت الحماية المدنية أن عدد الحرائق المتواصلة هي 8 بكل من تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، البويرة، وتيبازة، مبرزة تواجد حريقين تحت الحراسة بتيزي وزو وتيبازة.

وأوضحت ذات المصالح أن الحالة العامة للحرائق المسجلة تتمثل في:

ولاية تيزي وزو:

– عدد الحرائق المتواصلة 1

– عدد الحرائق تحت الحراسة 1

ولاية تيبازة:

– عدد الحرائق المتواصلة 2

– عدد الحرائق تحت الحراسة 1

ولاية بجاية:

– عدد الحرائق المتواصلة 2

ولاية سكيكدة:

– عدد الحرائق المتواصلة 2

ولاية البويرة

– عدد الحرائق المتواصلة 1

كما كشفت مصالح الحماية المدنية، عن تسخير لعملية اخماد هذه الحرائق 192 شاحنة إطفاء و أكثر من 1000 عون حماية مدنية بمختلف الرتب.

في حين تدخلت الوحدة الجوية للحماية المدنية و الجيش الوطني الشعبي بحريق غابة شنوة تيبازة، كما تم تنصيب مركز قيادة جهوي على مستوى الوحدة الرئيسية بجاية.

بالاضافة الى مركز قيادة عملي على مستوى حقل الرماية بشنوة ولاية تيبازة، تحت قيادة مدير تنظيم و تنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية.

رمزي أحمد توميات

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