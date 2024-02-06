الحماية المدنية تنظم ملتقى متعلق بعودة الخبرة في ميدان مكافحة حرائق الغابات ببجاية

نظّمت الحماية المدنية لولاية بجاية، اليوم، بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية للولاية، ملتقى متعلق بعودة الخبرة في ميدان مكافحة حرائق الغابات (RETEX FEUX DE FORÊTS)، حسب ما أفاد به بيان الحماية المدنية.

و ضمّ الملتقى الذي كان تحت إشراف المدير الولائي، رؤساء المصالح و الوحدات، بحظور جميع الشركاء و الفاعلين في الميدان، حيث تمّ من خلاله تقديم و تقييم التدخلات الميدانية في إطار عودة الخبرة في مكافحة حرائق الغابات، مدى فعالية التدخلات، و كذا تقييمه.

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سهام قريمش

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