الجيش يحجز 129 كيلوغرام من المخدرات المغربية خلال أسبوع

أوفقت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 تاجر مخدرات خلال الفترة الممتدة من 27 جويلية إلى 02 اوت الجاري.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أن مفارز الجيش أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 129 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب نص البيان فقد تم توقيف 27 تاجر مخدرات آخر وضبط 72448 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 28 شخصا وضبطت بندقية رشاشة FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و17ومركبة و103 مولدا كهربائيا.

بالإضافة الى 74 مطرقة ضغط و30 طن من خليط خام الذهب والحجارة وجهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 08 أشخاص وضبط 06 بنادق صيد و34900 علبة من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 23 طن، وهذا بكل من تبسة وسطيف والوادي وتيارت وإن ڤزام والمسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 34308 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس والوادي.

رمزي أحمد توميات

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