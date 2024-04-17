الجوية الجزائرية: إضافة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم، إضافة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية، تحسبا لموسم الإصطياف، ليصل مجموع الرحلات المضافة إلى 68 رحلة جديدة.

و توفّر الرحلات الـ 68 الإضافية، حسب ذات البيان، 5816 مقعدًا أسبوعيًا، منها 44 رحلة توفر 3836 مقعدًا للجنوب أسبوعيًا، و 24 رحلة للشمال توفر 1980 مقعدًا أسبوعيًا.

و تَمُسّ هذه الرحلات 12 مطارًا هي حاسي مسعود ورقلة، تيميمون، بشار أدرار، عين صالح، جانت، المنيعة، الوادي، تمنراست تندوف، وتقرت.

شرف الدين عبد النور