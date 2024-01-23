الجوية الجزائرية: أزيد من 500 رحلة دولية أسبوعيا خلال موسم الاصطياف

23 يناير، 2024

كشف المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أن الشركة ستعمل على مواصلة تخفيض أسعار الرحلات الجوية والعروض في موسم الاصطياف المقبل.

وجاء هذا التصريح خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الخارجية و التعاون والجالية، أين أكد أن سنة 2024 ستعرف تحسين في أسعار التذاكر وستكون هناك تخفيضات قد تصل الى 50 بالماىة خلال فصل الصيف.

وأوضح ذات المتحدث أن التخفيضات والعروض ستكون مع كل الوجهات والطلبات خاصة الخطوط التي بها جالية جزائرية كبيرة كاشفا عن برمجة 516 رحلة دولية أسبوعيا بمعدل 165 ألف مقعد مشيرا إلى أنه تم تدعيم الرحلات بنسبة 22 بالمائة.

رمزي أحمد توميات

23 يناير، 2024

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