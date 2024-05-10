الجمعية العامة للأمم المتحدة تُصوّت على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب عضوية فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، 143 دولة، و امتنعت 25 عن التصويت، في حين رفضت القرار تسعة دول.

وكان مجلس الأمن، قد أخفق يوم 18 أفريل المنصرم، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، باسم المجموعة العربية، والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتمكين دولة فلسطين، من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية، حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار, مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض”الفيتو”.

جدير بالذكر أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

شرف الدين عبد النور