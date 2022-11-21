الجزائر ملتزمة بتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

أوضح وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح يوم دراسي، إحياءً لليوم الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، في كلمة قرأها نيابة عنه مدير الوقاية والتربية الصحية بالوزارة، جمال فورار، أن الجزائر تؤكد من جديد شأنها شأن البلدان الأخرى، التزامها من خلال تنفيذ مخطط العمل الوطني، بمكافحة هذه المضادات سيما من خلال الإبقاء على الاحتفاء بهذا اليوم الوطني.

و قد اعتبر الوزير هذا اليوم الوطني، الذي أضفى الطابع المؤسساتي عليه، و الأسبوع العالمي للاستعمال الجيد لمضادات الميكروبات، الوزير فرصة للتقييم، والإعلام والتوعية حول الاستعمال الجيد لمضادات الميكروبات، وخاصة المضادات الحيوية، ومن أجل تعزيز المكتسبات في مجال الوقاية والمراقبة.

كما اشار سايحي إلى أن مسألة مقاومة المضادات الحيوية، تشكل أحد أخطر التهديدات للصحة العالمية، والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، التي لم تسلم منه الجزائر، حيث يعتبر هذا اليوم فرصة للتذكير بالجهود المبذولة والتقدم المحقق.

و يجدر التنويه، إلى أنه قد تم ضم مقاومة مضادات الميكروبات، في عام 2019 كمؤشر جديد في إطار متابعة أهداف التنمية.

وأكد ذات المسؤول، بالمناسبة أن الهدف الأول لعمل المخطط الوطني، هو التعريف بمشكل مقاومة مضادات الميكروبات لدى عامة الناس، ومهنيي الصحة الإنسانية والحيوانية وتوعيتهم بعواقبها، مبرزا اهمية مشاركة الجزائر في النظام العالمي، لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال الشبكة الوطنية، لمراقبة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ومعهد باستور الجزائر كمختبر مرجعي، والذي يجب تعزيزه، ومراقبة ومتابعة هذه المقاومة لمضادات الميكروبات عند الحيوانات، من خلال الجهاز الذي وضعته وزارة الفلاحة.

وفي هذا الشأن، أشار سايحي إلى توفر دليل أو أكثر وتوجيهات وطنية للتكفل مثل السل والسيدا والتهابات الكبد والملاريا وكذا توفر دليل للاستعمال الجيد للمضادات الحيوية.

وقال الوزير، بأن الاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات، يتطلب أن يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بطريقة عملية في المؤسسات الصحية، مع وضع أعمال ذات الأولوية، للتحكم في استهلاك مضادات الميكروبات، خاصة المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا.

و أضاف بالقول، بأنه من الضروري التوفر على معطيات حول استهلاك مضادات الميكروبات. وللقيام بذلك، قامت المديرية العامة للصيدلة بإنشاء إطار تنظيمي، من خلال إنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات، مكلفة بمراقبة استهلاك مضادات الميكروبات، مشيرا بأن اللجنة ستعمل بتعاون وطيد مع شبكات مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، وستشارك في المصادقة على دليل العلاج.

حورية سعداوي

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