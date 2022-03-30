الجزائر تُقصى بمرارة من مونديال قطر وخيبة كبيرة في وسط المشجعين

30 مارس، 2022

لم يتمكّن المنتخب الوطني من التأهل لكأس العالم بعد انهزامه أمام المنتخب الكاميروني بملعب مصطفى تشاكر بنتيجة هدفين لهدف لحساب إياب الدور الفاصل من التصفيات.

وكان الفريق الكاميروني سباقا للتسجيل عن طريق موتينغ في الدقيقة 22، فيما تمكن غزال من تعديل النتيجة في الدقيقة 118، ليسجل إيكامبي في الدقيقة 120+4 هدفها قاتلا.

وعاش الجزائريون اللقاء على الأعصاب، خاصة بعد رفض الحكم باكاري غاساما العودة لتقنية الفيديو في أكثر من مناسبة وأيضا رفضه لهدف المهاجم إسلام سليماني.

وكانت خيبة المدرب جمال واللاعبين كبيرة عقب انتهاء اللقاء، خاصة وأن الجزائر كانت على بعد ثواني فقط من بلوغ المونديال.

ش.ن

 

30 مارس، 2022

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