الجزائر تُدين التفجير الإرهابي باسطنبول في تركيا

13 نوفمبر، 2022

تدين الجزائر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف اليوم منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية الشقيقة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وإذ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع الجمهورية التركية، قيادة وحكومة وشعبا، في هذه الظروف الأليمة، مجددة التأكيد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تكفل التصدي للتنامي الخطير الذي تشهده هذه الآفة في الآونة الأخيرة والوقاية منها عبر تجفيف منابعها المادية والفكرية، يضيف البيان.

إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب وانتصرت عليه، تظل على يقين أن الجمهورية التركية الصديقة قادرة على التغلب على هذه الآفة بفضل وحدة وصمود شعبها والتفافه حول جهود قيادته الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، يضيف المصدر.

ش.ن

13 نوفمبر، 2022

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