الجزائر تنضم لمبادرة التجارة الموجهة بين هذه الدول

إنضمت الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة ضمن مسار التجارة الحرة الإفريقية، حسبما أعلن عنه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وجاء ذلك في كلمة له على هامش إفتتاح فعاليات منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية.

واوضح زيتوني، أنه سيتم من خلال هذه المبادرة، الشروع في عملية التبادل التجاري بين الجزائر وشراكها دون قيود جمركية.

وكشف ذات المتحدث، عن أعضاء هذه المبادرة، وهم تونس ومصر وكينيا وغانا والكامرون ورواندا وجزر الموريس، في إنتظار تأكيد إنضمام دولة تنزانيا.

في حين أعلن وزيرالتجارة، عن الإنطلاق الفعلي في المبادلات التجارية بين هذه الدول الثمانية، ضمن مبادرة التجارة الموجهة، دون قيود جمركية.

رمزي أحمد توميات

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