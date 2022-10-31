الجزائر تنجح في التحضير لأول قمة عربية دون ورق

أكد مدير عصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، عقبة شابي، على أن الجزائر نجحت في توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد أول قمة عربية دون ورق.

وأوضح شابي في تصريح خص به “وأج” أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجالات التحول الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، مما سمح لها بتوفير جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر 2022، أول قمة عربية بدون ورق.

وأشار ذات المتحدث، الى أنه تم خلال الأشهر السابقة تكوين فوج عمل من مختلف القطاعات الوزارية للنظر في إمكانية تجسيد هذه الفكرة ليتم بلورة المشروع ووضعه حيث التنفيذ.

في حين تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية عقد عدة إجتماعات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التقنيات وسبل تجسيد فكرة قمة عربية دون ورق أين تم أخد متطلبات كل دول الجامعة العربية بعين الاعتبار.

كما تم وضع فوج عمل تقني متخصص يعمل مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة وقطاعات وزارية أخرى، لإنشاء برنامج إعلامي يأخذ في الإعتبار جميع إحتياجات دول الجامعة العربية.

وأوضح شابي، أن هذا الإجراء يأتي تسهيلا للعمل الدبلوماسي في القمة بالنسبة لجميع الوفود المشاركة ونزولا عند رغبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي قدمت إقتراحا حول النظر في إمكانية تجسيد قمة دون ورق بالإضافة إلى توفير الوسائل الكفيلة بذلك.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن القمة العربية هي أول قمة دون ورق والتي تعتبر سابقة في تاريخ القمم العربية، لقد تم بلورة المشروع ووضعه حيث التنفيذ، بعد تجربة مصر عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الإجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، التي تمت دون ورق.

رمزي أحمد توميات

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