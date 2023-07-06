الجزائر تغرد وحيدة في ترتيب الألعاب العربية برصيد 31 ميدالية

6 يوليو، 2023

استمرت الجزائر في تصدرها لترتيب جدول الميداليات في الألعاب العربية، المقامة بالجزائر من 05 إلى 15 جويلية الجاري، بعد نهاية منافسات اليوم الأربعاء، حسب ما كشفته اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.

تصدرت الجزائر ترتيب المنتخبات العربية، المشاركة في الألعاب العربية، بمجموع 31 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية ، و9 ميداليات برونزية.

وجاءت البحرين في المركز الثاني، برصيد 15 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، فيما حلت قطر في المركز الثالث بمجموع 5 ميداليات، 3 منها ذهبية، وميدالية فضية وبرونزية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

6 يوليو، 2023

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