الجزائر تغرد وحيدة في ترتيب الألعاب العربية برصيد 31 ميدالية
استمرت الجزائر في تصدرها لترتيب جدول الميداليات في الألعاب العربية، المقامة بالجزائر من 05 إلى 15 جويلية الجاري، بعد نهاية منافسات اليوم الأربعاء، حسب ما كشفته اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية.
تصدرت الجزائر ترتيب المنتخبات العربية، المشاركة في الألعاب العربية، بمجموع 31 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية ، و9 ميداليات برونزية.
وجاءت البحرين في المركز الثاني، برصيد 15 ميدالية، منها 7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، فيما حلت قطر في المركز الثالث بمجموع 5 ميداليات، 3 منها ذهبية، وميدالية فضية وبرونزية، يضيف ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور