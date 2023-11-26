الجزائر تشارك في مجلس المنظمة الدولية للهجرة بسويسرا

تشارك الجزائر ممثلة النائب عبد الوهاب يعقوبي، عن المجلس الشعبي الوطني، بصفته عضوا دائما ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، في أشغال الدورة الـ114 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني

وستنظم أشغال هذه الدورة، إبتداء من يوم غد الإثنين 27 نوفمبر. لتستمر إلى غاية 29 من الشهر الجاري، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بجنيف “سويسرا”.

هذا ويتضمن جدول أعمال الدورة، مناقشة عدة موضوعات منها على وجه الخصوص “تأثيرات المناخ على التنقل البشري.. دعوة عالمية لإيجاد الحلول”. إلى جانب مناقشات حول مسائل أخرى.

ليديا كبيش

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