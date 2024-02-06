الجزائر تشارك بميلانو في الطبعة 43 للبورصة الدولية للسياحة

يشارك الديوان الوطني للسياحة، في البورصة الدولية للسياحة، في طبعتها الثالثة والأربعين، من 04 إلى 06 فيفري الجاري، بفييرا ميلانو سيتي، بحضور قوي لوكالات السياحة والأسفار، مؤسسة “اونات”، وحرفي في الخزف الفني.

و تم الإفتتاح الرسمي للصالون حسب ما أورده بيان وزارة السياحة، من طرف وزيرة السياحة الإيطالية بحضور الهيئات الديبلوماسية و السلطات المحلية.

كما عرف جناح الجزائر زيارة القنصل العام للجزائر بميلانو، عادل طالبي، وإطارات القنصلية للوقوف على البرامج والعروض المقدمة من طرف المتعاملين السياحيين وحثهم على التأكيد على السوق الإيطالي الذي يعد سوق تقليدي للجزائر مصدر للسياح لما تكتنزه الجزائر من آثار رومانية كثيرة مشاركة بين البلدين.

سهام قريمش

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