الجزائر تستهل مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 بفوزٍ على منتخب الصومال بثلاثية لهدف

حقّق المنتخب الجزائري في مستهل مشواره لتصفيات كأس العالم 2026 أمسية هذا الخميس 16 نوفمبر، فوزا كبيرا على نظيره منتخب الصومال، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة…

أشبال المدرب “جمال بلماضي” ومن دون مقدمات، تمكنوا من الوصول إلى شباك الضيوف عند الدقيقة 2 من عمر اللقاء، عن طريق “فارس شايبي” بعد تمريرة حاسمة ومتقنة من النجم “رياض محرز”، قبل أن يضيف المهاجم” بغداد بونجاح” هدفا ثانيا عند الدقيقة 31، فيما اكتفى منتخب الصومال ببعض الفرص مع تألق حارس مرمى الجزائر في صد إحدى الكرات الخطيرة، لينتهي الشوط الأول على وقع فوز رفقاء “حسام عوار” بثنائية نظيفة.

وتمكّن منتخب الصومال من تقليص النتيجة في الشوط الثاني بهدف عند الدقيقة 65، فيما أثمرت تغييرات مدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي” بإقحام السريع “محمد الأمين عمورة” وهداف المنتخب “إسلام سليماني”، هذا الأخير عزّز من تقدم المنتخب الجزائري بهدف ثالث عند الدقيقة 80، وبرأسية محكمة أسكنها شباك الحارس الصومالي، بعد توزيعة دقيقة من الجناح” آدم وناس”، محتفلا بعدها بالراية الفلسطينية، تأكيدا على تضامنه والجزائر للقضية الفلسطينية، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للجزائر في انتظار ثاني مواجهة ضد منتخب الموزمبيق الأحد المقبل 19 نوفمبر بالموزمبيق.

سيدعلي.ه‍

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