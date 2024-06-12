الجزائر ترافع لصالح حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره

رافع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس الثلاثاء، في كلمته، أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة، بنيويورك، لصالح حق شعب الصحراء الغربية، في تقرير مصيره ونيل استقلاله، بحجج دامغة وحقائق تاريخية.

وتسائل السفير بن جامع، في كلمته عن تعنُّت المملكة المغربية، ورفضها التام لتنظيم استفتاء لشعب الصحراء الغربية، “وهي التي تتغنى زورا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي داخل الأراضي المحتلة”، يضيف ذات المتحدث.

و ذكّر ممثل الجزائر، بتصريح ملك المغرب الراحل، الحسن الثاني، الذي أكد من خلاله على التزام بلاده بنتائج الاستفتاء الذي كُلّفت “المينورسو” بتنظيمه، بعد إجراء الإحصاء لسكان الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنها المهمة التي لم تستطع الهيئة الأممية تجسيدها لغاية اليوم، نظرا للعراقيل التي لم تتوقف المملكة المغربية من وضعها أمام مختلف الشخصيات البارزة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بهذا العمل.

كما أكد عمار بن جامع، أن الجزائر ليست طرفا في النزاع، و ليس لها أية أطماع توسعية، وأن هدفها الوحيد الذي تفتخر به، هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره ونيل استقلاله.

شرف الدين عبد النور