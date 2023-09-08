الجزائر تدين بشدّة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي

أدانت الجزائر بشدّة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي، كما عبّرت عن تعازيها و تضامنها مع هذا البلد في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها عليه آفة الارهاب، حسب ما كشفه بيان وزارة الشؤون الخارجية اليوم.

و أكّدت الجزائر مجددا على قناعتها الراسخة بأنه من خلال تنفيذ اتفاق السّلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بحسن نية، على أساس إرادة سياسية لا تستثني أيّ تردّد أو تحفّظ، يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها هذا البلد و المنطقة بأسرها من الإرهاب، يفيد ذات المصدر.

كما أكّدت الجزائر لمالي استعدادها الكامل للعمل معه في تنفيذ هذا الاتفاق، لأنه يشكّل الحصن الذي يحفظ أمن و سيادة ووحدة أراضي و استقرار هذا البلد، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...