الجزائر تدين بشدة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البرازيل

9 يناير، 2023

أدانت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق.

كما عبرت الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر عن انتخاب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بترحيب دولي كبير.

رمزي أحمد توميات

9 يناير، 2023

مقالات ذات صلة

عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلس الأمة اليوم

23 نوفمبر، 2020

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

5 مايو، 2022

14 نقابة مستقلة تهدد بالاحتجاج ضد انهيار القدرة الشرائية

15 سبتمبر، 2021

تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2 يناير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: