الجزائر تدين بشدة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البرازيل

أدانت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق.

كما عبرت الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر عن انتخاب لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بترحيب دولي كبير.

رمزي أحمد توميات

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