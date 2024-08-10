الجزائر تدعو إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن مجزرة حي الدرج بغزة

دعت الجزائر، اليوم، إلى عقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن الدولي هذا الثلاثاء، بشأن مجزرة حي الدرج بغزة.

وجاءت هذه الدعوة لعقد هذه الجلسة، بعد التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر قصف لجيش الإحتلال الصهيوني على مدرسة الفاتحين وسط غزة.

وتم طلب الجلسة الطارئة بالتشاور مع دولة فلسطين وبدعم دول أعضاء آخرين بمجلس الأمن الأممي.

وكان الاحتلال الصهيوني، قد استهدف اليوم، مدرسة التابعين التي لجأ إليها نازحون، أين ارتقى أكثر من 93 شهيدا منهم 11 طفلا و 6 نساء في المجزرة.

شرف الدين عبد النور