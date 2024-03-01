التوقيع على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة, على مراسم الامضاء على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA، و جاء هذا على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

و أفاد بيان لوزارة الطاقة و المناجم, أن المذكرة الأولى متعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الشركتين في مجال الطاقة وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية. أما الثانية متعلقة بالتكوين في مجال المحروقات.

سهام قريمش

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