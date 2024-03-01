التوقيع على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA

1 مارس، 2024

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة, على مراسم الامضاء على مذكرتي تفاهم بين سوناطراك والشركة الفنزويلية للنفط PDVSA، و جاء هذا على هامش القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

و أفاد بيان لوزارة الطاقة و المناجم, أن المذكرة الأولى متعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الشركتين في مجال الطاقة وكذا سبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات، والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية. أما الثانية متعلقة بالتكوين في مجال المحروقات.

سهام قريمش

1 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

القضاء المغربي خرق شروط المحاكمة العادلة في قضية الصحفيين عمر الراضي و عماد استيتو

14 يوليو، 2021

هذا سبب الانفجار الذي وقع بعمارة في عنابة

2 سبتمبر، 2023

منتخب كوت ديفوار يتجاوز غينيا بيساو بثنائية في افتتاح مباريات “الكان”

13 يناير، 2024

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن “جلبوع” الصهـ ـيوني عبر نفق

6 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى